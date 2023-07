Arrivano conferme ulteriori sulla trattativa Inter–United per il trasferimento di Andrè Onana ai Red Devils.

Come confermato da Fabrizio Romano su Twitter, l’affare sembra essere vicino alla chiusura, con il si del portiere e dei nerazzurri.

Manchester United are now really close to signing André Onana! Positive round of talks, final bid to arrive soon then done deal. #MUFC

Told deal will be SEALED by the end of next week.

Personal terms agreed.

Man United want Onana to travel for USA pre season tour. pic.twitter.com/f4lRQ0L1Ir

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2023