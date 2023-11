Fabio Cannavaro, ex difensore del Napoli, ha parlato di Mazzarri al Corriere dello Sport in vista del suo ritorno in campo

Fabio Cannavaro, ex difensore del Napoli, ha parlato di Mazzarri al Corriere dello Sport in vista del suo ritorno in campo. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Mazzarri ha tra le mani una grande squadra, molto forte, che può tornare ai suoi livelli, da scudetto. Con Garcia ha smarrito il suo modo di giocare. Walter ha la possibilità di restituirle il suo spessore, conosce l’ambiente e quindi parte avvantaggiato. Ma il calendario, rileggendolo, è da brividi».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG