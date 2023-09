Fabio Cannavaro, ex capitano della Nazionale, ha parlato a Il Mattino dell’inizio di stagione del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «L’Inter, il Milan, la Juve e il Napoli si giocheranno lo scudetto. C’è stato un livellamento ma ritengo verso il basso. E comunque non ci sarà un campionato come quello in cui il Napoli ha creato il vuoto. Sul Napoli rischia di incidere la partenza di Kim, uno dei punti di forza nella scorsa stagione. Ma c’è tempo, i giudizi non sono possibili dopo tre partite».

