Il procuratore Dario Canovi parla così a Radio Sportiva dell’Inter e della questione della possibile cessione di Skriniar.

Ecco le parole del procuratore Dario Canovi a Radio Sportiva sull’Inter e sulla questione Skriniar: “Io penso che farà di tutto per trattenere Skriniar perché dovesse andare, visti i pochi giorni a disposizione per trovare un sostituto, dovremmo non considerarla più tra le tre favorite poiché scenderebbe diversi scalini. Una cosa è avere in difesa Skriniar e una cosa non averlo.“

Milan Skriniar

Conclude così il procuratore: “Un mese fa l’Inter avrebbe avuto tempo di prendere Bremer e allora la differenza non sarebbe stata troppo grande perché siamo lì come valore di calciatore. Però in questo momento difensori centrali del livello di Skriniar non ne vedo. Vedo tanti buoni giocatori che possono far parte della rosa dell’Inter ma non al livello di Skriniar, che può dare quella garanzia assoluta in difesa.“

