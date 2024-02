L’agente FIFA Dario Canovi ha tessuto le lodi di diverse componenti del club nerazzurro.

Tuttosport ha intervistato Dario Canovi che ha parlato in questi termini dell’Inter. “Mio figlio minore fa lo scout. Tanti anni fa mi parlò in termini entusiastici di Pavard, come tra l’altro da poco ha fatto di Bisseck. Per me il francese è uno dei più forti difensori del mondo. L’Inter non l’ha pagato poco, ma nemmeno per quello che vale. A livello di cartellino il suo prezzo è molto superiore a quanto sborsato dai nerazzurri per farlo arrivare a Milano”.

Inter sottovalutata

“Credo che lo sia stato tutto il calcio italiano, anche da un punto di vista economico. Sulla crescita dell’Inter c’è la mano di Inzaghi ma sicuramente anche l’intuito di Ausilio e Marotta, visto che molti calciatori sono stati presi a parametro zero o a costi molto bassi. Credo che i nerazzurri, insieme al Bologna, esprimano il miglior calcio della Serie A. Poi un conto è farlo con i giocatori dell’Inter, un altro con quelli rossoblù, che hanno un’ottima rosa, ma che non può essere paragonata a quella di Inzaghi“.

Sul tecnico nerazzurro

“È una persona molto seria e un allenatore concreto. Una sua grande qualità è che è migliorato e continua a migliorare, questo significa intelligenza. Una volta Cerezo mi disse: ‘Vorrei finire di giocare il giorno in cui finirò di imparare’. Credo che Inzaghi ragioni in questa maniera. Si impara sempre, da chiunque, anche da chi è meno bravo di te. Simone ha imparato dai suoi errori, ne ha tratto i giusti insegnamenti”.

