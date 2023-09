L’ex difensore Nazzareno Canuti ha vestito le maglie di entrambe le milanesi.

MilanNews ha intervistato Nazzareno Canuti che ha parlato dell’importanza di Inter-Milan. “E’ soltanto la quarta partita di un campionato ancora lunghissimo e apertissimo. Questo match non determinerà proprio nulla. Posso fare un appunto? Ai miei tempi queste partite si giocavano il sabato sera o la domenica”.

Simone Inzaghi

“Mi stupisce sia stato scelto sabato alle 18.00. Per me non valorizzi il fascino di una sfida di questo tipo. Chi meglio? Mi sembrano tutte e due alla pari. Fisicamente e mentalmente. Per questo auspico un derby bello combattuto, incentrato sui duelli individuali e non sul continuo e noioso giro palla per gestirsi in vista dei prossimi impegni. Vorrei assistere a un bel calcio”.

