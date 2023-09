Il presidente francese Macron al fianco del presidente del Marsiglia Longoria, dopo le minacce di morte ricevuta dai tifosi

Il caos in casa Marsiglia diventa un affare politico. Dopo le minacce di morte ricevute dal presidente da parte dei tifosi, il presidente Longoria aveva valutato le dimissioni. In un secondo momento però ha deciso di rimanere al suo posto e ha risposto per vie legali, denunciando il tutto alla procura.

Come riportato da Telefoot, dalla sua parte si sarebbe schierato anche il Capo di Stato francese Emmanuel Macron, che avrebbe manifestato la sua vicinanza al dirigente spagnolo.

