L’ultimo uomo derby si è guadagnato la fiducia di tutto l’ambiente dopo essere arrivato un po’ in sordina.

Henrikh Mkhitaryan è stato acquistato a parametro zero dall’Inter a giugno 2022: quando tutto sembrava viaggiare verso un rinnovo con la Roma, Beppe Marotta e Piero Ausilio convincono il giocatore ad approdare in nerazzurro sfruttando la vetrina garantita dalla partecipazione alla Champions League.

Sconfitto sul nascere lo scetticismo

L’armeno accetta senza esitare e firma un biennale; all’arrivo all’Inter le perplessità, soprattutto dei tifosi, sono tante, quella dell’età e quella del ruolo. L’ex Borussia Dortmund in poche occasioni ha giocato da mezzala ma l’ambientamento in nerazzurro stupisce tutti; Mkhitaryan ci mette pochissimo a diventare un titolare inamovibile. Grazie alla sua straordinaria intelligenza abbina quantità e qualità e soprattutto sa benissimo quando usare l’una e quando l’altra.

Henrikh Mkhitaryan

Situazione contratto

In questa stagione è ripartito alla grande tanto che già si parla di rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024: secondo la Gazzetta dello Sport presto ci sarà un incontro con i suoi agenti e la proposta, nonostante l’armeno abbia quasi 35 anni, li compie a gennaio, dovrebbe essere un biennale. Questo perché il giocatore sembra piuttosto integro fisicamente e perché ha una grande importanza anche in spogliatoio anche quando non gioca.

I casi Dimarco e Lautaro

Una volta risolta la questione Marotta e Ausilio potranno concentrarsi su Dimarco e Lautaro, entrambi a scadenza 2026. Entrambi vogliono restare ma al primo andrà adeguato lo stipendio; per il secondo andrà capito se i nerazzurri vogliono sforare il tetto ingaggi visto che l’argentino al momento è il più pagato della rosa.

L’articolo Mkhitaryan non smette di stupire, si studia un rinnovo; poi toccherà ad altre due colonne proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG