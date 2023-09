L’ex allenatore Fabio Capello enuncia i limiti della formazione di Luciano Spalletti.

Fabio Capello alla Gazzetta dello Sport ha sottolineato qualche problema della nazionale italiana e anche di qualche giocatore dell’Inter. “Abbiamo giocatori europei, ma non tanti: Tonali, Barella, Bastoni, Locatelli, Raspadori, Chiesa, Frattesi e Donnarumma che è grandissimo anche se non può prendere un gol così”.

“Ma non siamo nell’élite: Francia, Inghilterra, la Spagna che nei club gioca lo stesso calcio tecnico, sono decisamente superiori. […] Noi abbiamo purtroppo pochi top player: Barella, Tonali, Chiesa. Avrei portato anche Scamacca che comunque ha conosciuto la Premier. Credo in Frattesi. Penso che poche nazionali abbiano un Donnarumma in porta. E abbiamo tanti giovani. Abbiamo però qualche problema in difesa dove quello veramente bravo è Di Lorenzo. Bastoni e Dimarco faticano a quattro”.

L'articolo Capello: "Abbiamo non tanti giocatori europei, non siamo nell'élite, Bastoni e Dimarco faticano a 4" proviene da Notizie Inter.

