Tra le righe de La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore Capello ha voluto commentare anche la panchina in casa Inter di Lautaro Martinez

Intervenuto a La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha voluto ancora parlare di Inter e della panchina di Lautaro Martinez.

LE PAROLE – «La partita con la Real Sociedad era fondamentale per mettere (sulla carta ovviamente) i nerazzurri su binari meno pericolosi agli ottavi di Champions. E invece, Lautaro in panchina per più di un’ora. Mi chiedo: non era meglio risparmiare all’argentino il secondo tempo con l’Udinese, quando eri già sul 3-0? Ora arriva la trasferta in casa della Lazio, che è stata indigesta a Inzaghi da ex già negli ultimi due anni».

L’articolo Capello critica Inzaghi: «Male la panchina per Lautaro. Ecco perché» proviene da Inter News 24.

