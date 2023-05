Fabio Capello, ex tecnico del Milan, ha elogiato le grandi qualità di Rafael Leao e la sua importanza per i rossoneri: le sue parole

Intervistato da TMW, Fabio Capello ha parlato così di Rafael Leao:

«Se uno guarda le partite, i pericoli vengono da lui in una percentuale del 60-70%. Se non c’è il Milan crea meno pericoli. Come sempre si vince di squadra, ma quelli bravi fanno la differenza e qualcuno a volte se ne dimentica».

