Mister Fabio Capello ha speso parole importanti per il lavoro svolto da Max Allegri sulla panchina della Juventus. Le dichiarazioni

Capello ha speso parole importanti per Allegri:

“È una cosa bellissima quella che sta facendo alla Juve. Allegri ha fatto giocare la squadra in modo unico. Non è facile per un allenatore quando la mattina apre i giornali e legge queste cose, così come per i giocatori“

