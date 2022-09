Sono queste le parole dell’ex tecnico Fabio Capello a SportWeek che discute dell’Inter come favorita per lo scudetto.

Ecco le parole a SportWeek, dell’ex allenatore Fabio Capello che parla della lotta scudetto e dell’Inter: “L’Inter però resta favorita per il titolo, anche se ha perso Perisic e ha Lukaku infortunato. Il belga è il colpo di mercato dell’estate. Il Milan ha fatto uno sforzo importante per De Ketelaere, che confesso di non conoscere. Il Napoli ha sostituito i partenti con buonissime alternative. Anche la Lazio sarà da tenere d’occhio.“

Eugenio Ascari parla a TMW dell’Inter: “Riprendere Lukaku a 29 anni è una soluzione da comfort zone: o torna a brillare come due anni fa o potrebbe rivelarsi una scelta perdente. Acerbi come sostituito di Ranocchia è una scelta fatta per mancanza di alternative e per l’impossibilità di fare investimenti. Poi Mkhitaryan, preso a parametro zero dalla Roma ma a 33 anni. Sono tutte scelte che non depongono a favore di una programmazione.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG