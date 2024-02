Capello ricorda Italo Galbiati: «È stato un fratello. Questa era la sua grande qualità con i giocatori». Le parole all’evento

L’ex allenatore del Milan Fabio Capello ha parlato a SkySport del suo storico collaboratore Italo Galbiati presente alla prima edizione del Trofeo Italo Galbiati.

PAROLE – «È stato un fratello, abbiamo girato l’Italia in tre squadre diverse e tutto il Mondo. Lui è sempre stato qualcosa di diverso, aveva la capacità di far sentire i giocatori importanti. È una cosa molto bella e difficile da far capire a coloro che insegnano queste cose: devi avere empatia e lui l’aveva».

