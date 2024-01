Capello: «Riva meritava applausi, non fischi. Ci sono rimasto male, è stata una coltellata». L’attacco dell’ex Juve

Capello a Sky Sport ha attaccato chi ha fischiato il minuto di silenzio in onore a Gigi Riva durante la finale della Supercoppa Italiana. Queste le parole dell’ex Juve.

FISCHI A RIVA – «Ci sono rimasto male, sentire questi fischi è stara una coltellata. Ero a Dubai e l’ho vista lì la partita. Mi hanno detto che è questione religiosa, i morti non devono essere accompagnati dal minuto di silenzi. Non so se sia vero. Un uomo come Riva meritava gli applausi e tutto l’amore e la gioia che ha dato a tutti quanti con i suoi gol e soprattutto il suo comportamento e la lontananza dagli interessi economici. Ha messo la maglia del Cagliari e la Sardegna davanti a tutti. Questo fa di Riva un grande che non potrà mai essere dimenticato».

