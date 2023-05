Il giornalista Giovanni Capuano, sui suoi canali social ufficiali, ha commentato la decisione di spostare l’orario d’inizio di Udinese-Napoli.

Quindi adesso sarà di nuovo spostata #UdineseNapoli ignorando che magari sarà decisiva #LazioSassuolo. Con buona pace del rispetto dei tifosi. Pare che vincere uno scudetto a #Napoli sia una questione impossibile da gestire come si fa in tutte le altre città. Figurarsi se un… — Giovanni Capuano (@capuanogio) May 1, 2023

