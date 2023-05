Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha parlato di Massimiliano Allegri dopo il pareggio contro il Bologna

A Pressing, Fabrizio Ravanelli ha parlato così dopo Bologna Juve.

ALLEGRI NERVOSO – «In certi momenti non è facile, sbaglia sempre chi decide, ma in una stagione come quella della Juventus ha dovuto tenere a bada tante situazioni e al di là delle responsabilità questa è una grande attenuante».

