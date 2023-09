Per Panorama, Giovanni Capuano si è espresso così sul numero 10 della Juventus, Paul Pogba, dopo la positività al doping.

CAPUANO – «La positività al testosterone che rischia di mettere fuori giochi a lungo Paul Pogba è solo l’ultimo capitolo di un rientro alla Juventus che i dirigenti non avrebbero potuto immaginare peggiore, nemmeno nel più terribile degli incubi. Un disastro tecnico, economico e d’immagine. Soldi buttati via in un crescendo di infortuni, incomprensioni, atteggiamenti poco rispettosi dei bisogni del club e una progressiva marginalizzazione nel progetto tattico. Fino allo choc della positività che, se confermata e non adeguatamente motivata nel percorso stretto e in salita davanti ai giudici dell’antidoping, rischia di essere il punto finale della carriera del francese».

The post Capuano duro su Pogba: «Disastro tecnico, economico e d’immagine. Soldi buttati via» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG