Bianco a Modena: «Via dalla Juve per fare il primo allenatore». Le dichiarazioni del neo allenatore

Paolo Bianco, allenatore del Modena, è stato ospite di Gialli di Sera su TRC. Queste le parole dell’ex collaboratore tecnico alla Juve, riportate da Parlandodisport.it.

BIANCO – «Il direttore Davide Vaira mi ha contattato intorno ai primi giorni di maggio. Io avevo già contattato la Juventus per andare via, volevo fare il primo allenatore. Abbiamo chiacchierato a lungo con il direttore, poi a fine maggio ho incontrato la famiglia Rivetti e da quel momento ho capito che avevano scelto me. Mi sono subito trovato bene, conosco Modena e quindi non mi sono dovuto ambientare come succede in luoghi nuovi».

