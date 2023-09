Stefano Impallomeni, a TMW Radio, ha parlato così di Juve e Pogba.

IMPALLOMENI – «Dispiace la vicenda umana. Non entro nei dettagli della questione, ma credo che sia un ragazzo in difficoltà da un po’ di tempo e mi dispiace. Parliamo di un campione che non riesce ad uscire fuori da una crisi che lo ha coinvolto specialmente fuori dal campo. Tutti possiamo commettere errori, vedremo le controanalisi. La Juventus credo sia parte lesa nel caso. Gli auguro una pronta guarigione».

