Capuano: «La Juve ha rifiutato di rassegnarsi al pari col Monza, vi spiego». L’analisi del giornalista sul gol di Gatti – FOTO

Il giornalista Giovanni Capuano via Twitter ha messo in evidenza un fattore sul gol di Gatti decisivo per la vittoria della Juve contro il Monza.

Sull’ultimo assalto della #Juventus, pochi istanti dopo aver incassato il gol del pareggio nel recupero, ci sono cinque giocatori a riempire l’area di rigore del #Monza. La difesa sbaglia tutto, ma la cosa notevole di questa azione è il rifiuto di una squadra di rassegnarsi al… pic.twitter.com/v3ImUSNQR8 — Giovanni Capuano (@capuanogio) December 2, 2023

L’ANALISI DI CAPUANO – «Sull’ultimo assalto della Juventus, pochi istanti dopo aver incassato il gol del pareggio nel recupero, ci sono cinque giocatori a riempire l’area di rigore del Monza. La difesa sbaglia tutto, ma la cosa notevole di questa azione è il rifiuto di una squadra di rassegnarsi al pari».

