Giovanni Capuano, su Twitter, fa chiarezza sul patteggiamento deciso dalla Juve per la manovra stipendi.

CAPUANO – «Come chiaro da quando Calvo ieri sera ha definito “definitiva” la penalizzazione per la vicenda plusvalenze, la Juventus ha chiesto di anticipare a domani l’udienza per il filone stipendi, inizialmente prevista per il 15 giugno. E porterà una proposta di patteggiamento ed è intuitivo che si vada verso la chiusura anche di questo procedimento. Il punto centrale sarà la rinuncia a tutti i ricorsi».

The post Capuano rivela: «Patteggiamento, la Juve rinuncia a tutti i ricorsi» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG