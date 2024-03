Il noto giornalista Giovanni Capuano ha voluto esprimere le proprie perplessità riguardante la lunga telenovela su San Siro.

LE PERPLESSITA’ – «1) Milan e Inter hanno sempre spiegato che per avere uno stadio moderno serviva rifarlo da zero o ristrutturazioni onerosissime. Adesso vogliono verificare un progetto da 300 milioni chiedendo che sia a costi contenuti. Quale delle due versioni è quella giusta

2) Ristrutturare San Siro può essere una soluzione ponte in attesa che ognuna si trasferisca fuori Milano? Una cosa fino al 2029 o 2030? E a che costo è vantaggioso?

3) I club hanno chiesto di avere la proprietà dello stadio, se la ristrutturazione light si può fare, e allo stesso tempo ragionano su altre soluzioni. Quindi i lavori con WeBuild cancellano San Donato e Rozzano?

4) “Servono due anni” dice il sindaco Sala. Dopo il 2024 (non si fa in tempo) e prima del febbraio 2026 (Olimpiadi). Dove li trovano due anni?

5) Estate 2024 già sold out di concerti. Estate 2025 che si va riempendo come date: chi paga i danni ai promoter?»

