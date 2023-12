Il giornalista Giovanni Capuano analizza la situazione finanziaria dell’Inter, che molti danno come ormai prossima al fallimento

In risposta alle tante voci degli ultimi giorni, su Derbyderbyderby così il giornalista Giovanni Capuano ha analizzato la situazione finanziaria dell’Inter.

IL COMMENTO – «Tra qualche mese scadrà il prestito di Oaktree e il massimo che rischia l’Inter, intesa come club, è un passaggio di proprietà ad un fondo o a qualcun altro. Insomma, a occhio nulla che meriti il dibattito che si è aperto sui social (e non solo) durante pranzi e cene di Natale. L’Inter non naviga nell’oro e infatti da tre anni vende pezzi pregiati e prova a tagliare i costi. Fino a quando farà risultati, il gioco reggerà. In caso contrario dovrà vendere e tagliare ancor di più. Vedremo sotto quale proprietà. Se però vi fa stare più tranquilli, allora diremo che l’Inter sta fallendo. Anzi, è già fallita ma non ce l’hanno ancora raccontato. Meglio così?».

