Lukaku contro Vlahovic e la Juve: il belga in arrivo allo Stadium ma da avversario. Numeri a confronto per i due attaccanti

Potevamo essere amici e invece, come nella più classica delle sliding doors, Romelu Lukaku ritroverà la Juve sabato sera ma da avversario. Il belga e il serbo vengono messi a confronto dal Corriere dello Sport, che analizza i loro numeri fin qui.

8 gol a 6 in campionato per il giallorosso, che ha però disputato 1181 minuti contri i 901 del rivale, che ha sul groppone il peso di due rigori falliti. Lukaku concretizza anche di più, vista la percentuale di expected goals più bassa (5,61 contro 6,47). Pari nel numero degli assist (uno a testa), Vlahovic conclude più spesso in porta: 41 tiri contro 32, ma finalizza meno nel complesso.

