Giovanni Capuano sui social ha analizzato la situazione legata alla Superlega che riguarda da vicino anche la Juventus

Giovanni Capuano, tramite X, ha commentato la situazione che la Superlega e la Juventus. Le dichiarazioni:

#RealMadrid e #Barcellona hanno negato il consenso alla #Juventus per uscire dal progetto della #Superlega. Rispetto al giorno in cui la richiesta è stata inviata, però, è successo che la Corte di Giustizia UE ha dichiarato illegittime eventuali azioni di sanzione contro chi… pic.twitter.com/YBp7mm4ZXW — Giovanni Capuano (@capuanogio) February 24, 2024

PAROLE – «Real Madrid e Barcellona hanno negato il consenso alla Juventus per uscire dal progetto della Superlega. Rispetto al giorno in cui la richiesta è stata inviata, però, è successo che la Corte di Giustizia UE ha dichiarato illegittime eventuali azioni di sanzione contro chi pensasse di aderirvi. Dunque, non vedo come possa la situazione attuale far immaginare una qualsiasi esclusione della Juventus o di altri da campionati e competizioni Uefa e Fifa».

