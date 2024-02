La #Roma ha fatto una partita quasi perfetta per 50 minuti, in questa stagione la squadra che ha messo più in difficoltà l'#Inter insieme alla Real Sociedad.

L'Inter l'ha ribaltata comandandola a lungo nel secondo tempo. Vittoria pesantissima e temporaneo +7 sulla #Juventus.…

— Giovanni Capuano (@capuanogio) February 10, 2024