Caputi commenta: «La Lazio aveva fatto meglio, rossoneri imprecisi e confusi». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista Massimo Caputi ha analizzato sul proprio profilo X il match tra Lazio e Milan, soffermandosi sulla prestazione dei rossoneri.

PAROLE – «Con la rete di Okafor il Milan batte la Lazio rimasta prima in 10 e poi in 8, ma che nel complesso aveva fatto meglio. I rossoneri vincono senza impressionare, imprecisi nell’impostazione e confusi in difesa. Gara nervosa con più di un episodio contestato Lazio Milan».

