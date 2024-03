Di Stefano sicuro: «Cardinale ha messo una corona in testa a Ibra. Sulla partita contro la Lazio..». Le parole dopo il match

Il giornalista Peppe Di Stefano ha analizzato il match del Milan contro la Lazio e le parole di Cardinale al Financial Times.

PAROLE – «Milan pigro, soprattutto nel primo tempo. Nei primi trenta minuti male nella fase difensiva degli attaccanti e della coppia di centrocampo. Cardinale? Per me ieri è il giorno zero della sua era, forse la sua era è iniziata definitivamente. Ha messo una corona in testa a Ibrahimovic, ieri parole forti. Quando parla di rivoluzione ne parla a 360 gradi per quello che mi risulta».

