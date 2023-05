Le parole di Francesco Caputo, attaccante dell’Empoli, dopo la grande vittoria con la Juve, coronata da una doppietta

Francesco Caputo ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il 4-1 rifilato ai danni della Juventus: con l’Inter che nel frattempo ringrazia anche in ottica classifica (e non solo per la penalizzazione). Di seguito le sue parole.

LE PAROLE – «Serata magica, voluta, ce la siamo meritata. Ora dobbiamo godercela, non è da tutti fare quattro gol alla Juve»

