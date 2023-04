A Sportitalia l’agente di mercato Daniele Caravello ha parlato dell’Inter e del rinnovo di Bastoni, non ancora arrivato

Daniele Caravello mette in guardia l’Inter su Alessandro Bastoni, esortando i nerazzurri a chiudere sul rinnovo il prima possibile:

INTER E BASTONI- «Io credo che, a prescindere dalla eventuale qualificazione in Champions, oltre a Skriniar un altro big possa essere sacrificato. Dumfries o Brozovic? I papabili sono loro, perché sono appetibili e hanno valori adatti a fare cassa. Ma bisogna monitorare la situazione anche di un giovane importante come Bastoni, non perché l’Inter lo voglia vendere a tutti i costi, ma perché se non si riesce a trovare una quadra economica sul contratto, la scadenza appare sempre di più dietro l’angolo. Per evitare una nuova vicenda Skriniar sarebbero costretti a cederlo la prossima estate»

L’articolo Caravello: «Inter, occhio a Bastoni. Rinnovo oppure…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG