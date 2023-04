L’ex nerazzurro Benny Carbone si è espresso il giorno dopo la sconfitta rimediata dall’Inter di Inzaghi contro il Monza

Intervistato da TMW, Benny Carbone ha detto la sua sulla stagione dell’Inter di Inzaghi, il giorno dopo l’ennesima sconfitta in campionato, rimediata contro il Monza.

LE PAROLE DI CARBONE –: «L’Inter ha una grande rosa. Sta raccogliendo meno di quello che dovrebbe raccogliere e il fatto che in Champions abbia vinto una partita così importante dimostra che può arrivare fino in fondo. Con le squadre di prima fascia ha sempre fatto grandi partite. L’Inter ha una squadra forte. Ed è un peccato che non sia potuta arrivare fino alla fine giocandosi il campionato. Inzaghi? Se vinci la Champions cambia tutto. Se l’Inter vincesse potrebbe cambiare lo scenario. Poi le dinamiche non si possono capire fino alla fine. Auguro all’Inter di poter vincere la Coppa».

L’articolo Carbone: «Inter? Ha una grande rosa, se vinci la Champions cambia tutto» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG