Ecco le parole di Benny Carbone ex nerazzurro a TMW sull’Inter si esprime così sul momento passato dai nerazzurri.

Sono queste le parole di Benny Carbone sull’Inter a TMW, si esprime così l’ex nerazzurro: “L’Inter? Ultimamente non la vedo benissimo, ha avuto un calo incredibile sotto l’aspetto fisico e psicologico. Nelle ultime partite arrivavano secondi sulla palla, è una questione di testa. Come uscirne? Simone Inzaghi ha una percezione che tutti noi da fuori non abbiamo. Non so cosa stia succedendo. La chiave di lettura può essere collettiva o individuale.“

A Sportmediaset, Ciccio Graziani parla così della situazione dei nerazzurri: “Per l’Inter non sarà una partita facile anche se giocherà a San Siro. Deve migliorare assolutamente la fase difensiva, l’anno scorso era un muro per tutte le squadre. Quest’anno la fase difensiva lascia a desiderare, i giocatori sono quasi sempre nella posizione sbagliata. Inzaghi dovrà migliorare quel reparto perché la squadra prende troppi gol.“

