Il futuro di Valentin Carboni è un altro nodo da sciogliere in casa Inter: Inzaghi pronto a puntare sull’attaccante?

Carboni resterà all’Inter o sarà girato in prestito per fare le ossa Gazzetta.it ha aggiornato sul futuro del giovane:

«L’Inter considera Carboni un potenziale titolare in un futuro nemmeno troppo lontano. Ecco perché l’ipotesi di una partenza, magari negli ultimi giorni di mercato, è assai probabile. Logicamente, solo in prestito e con adeguate garanzie di un certo spazio. Altrimenti Carboni potrebbe anche proseguire il proprio percorso di crescita in casa».

