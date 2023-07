L’ex difensore dell’Inter Laurent Blanc ha espresso il suo parere sull’approdo in nerazzurro di Marcus Thuram.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Laurent Blanc che ha spiegato quello che può dare Marcus Thuram all’Inter. “Da vecchio interista sono ancora più contento che Marcus Thuram abbia scelto il nerazzurro… Credo che adesso sia pronto per spiccare il volo. Se mi aveste fatto questa domanda due anni fa, quando già l’Inter si era avvicinata a lui, avrei risposto in maniera diversa: aveva ancora bisogno di farsi le ossa”.

esultanza gol Lautaro Martinez

“In generale, ha fatto bene già anni fa ad andare in Germania dove si è strutturato e ha segnato tanti gol: adesso può fare felici i tifosi interisti e un club top capace di giocare alla grande una finale di Champions. La forza fisica lo ha accompagnato sempre, poi è cresciuto nella tecnica e nel mestiere dell’attaccante. Anche dal punto di vista del posizionamento in area: adesso sa come smarcarsi, dove farsi trovare per far gol. È partito sulla fascia, soprattutto a sinistra dove preferiva poi rientrare sul destro, nel tempo si è spostato ed è diventato un vero centravanti. Per me completa sia Lukaku che Lautaro. Saprebbe prendersi il centro dell’attacco giocando con Lautaro che gli girerebbe intorno. Ma farebbe pure quello stesso lavoro di movimento se ci fosse Lukaku al centro. Di certo, l’Inter ha un attacco formidabile, con punte diverse da assemblare“.

