Cardinale al Financial Times: «Ibrahimovic è la mia voce al Milan con giocatori, staff e chiunque» . Le dichiarazioni del proprietario del club

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha parlato al Financial Times analizzando il ruolo di Ibrahimovic, presente anche lui all’intervista, e sul nuovo stadio.

SU IBRAHIMOVIC – «Zlatan Ibrahimovic mi permette di essere negli Stati Uniti e allo stesso tempo di essere a Milano. Ha l’autorità di essere la mia voce al Milan con giocatori, staff e chiunque».

SUL NUOVO STADIO – «Si lo faremo. Milano sarà il posto perfetto. Dovrebbe essere giusto per la Serie A e per il campionato. Farò una compagnia per costruire lo stadio e spero che lo possa fare per tutta la Serie A. Io amo San Siro. La domanda è possiamo migliorare? La risposta è si. Abbiamo tanta esperienza nel costruire stadi».

SUL POSSIBILE CAMBIO DI ALLENATORE – «Tutto intorno al Milan ha bisogno di evolversi. Guarderemo al personale, ci sono stati tanti infortuni. Non siamo soddisfatti che non siamo primi. Siamo giovani e nuovi. Ma non facciamo bene non facendo male».

SUL LASCIARE IL CALCIO – «Penso che il miglior modo per non uscire, sia non uscire. Spero di trovare un modo di capitalizzare il mio investimento. Ci sono molti modi, ma non siamo nemmeno vicini per farlo».

