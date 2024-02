Cardinale lo ha ammesso: «Ogni tanto al Milan perdo questo approccio nel fare le cose». Le sue dichiarazioni

Il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha parlato a Calcio e Finanza. Di seguito le sue parole sull’esperienza in rossonero.

LA NOVITÀ MILAN – «Ho 25 anni di esperienza di investimenti nello sport, sia creando società in partnership con i migliori detentori di diritti al mondo, che investendo in squadre e negli stessi campionati. Ho sempre creduto in un approccio agli investimenti che deve essere guidato dalla generazione di cassa e non dal semplice fatturato, e che deve essere guidato il più possibile da considerazioni non emotive. Devo però dire che l’unico caso in cui ogni tanto perdo questo approccio asettico è il Milan, dove la passione dei tifosi e l’importanza della squadra per tutti è qualcosa che non avevo mai sperimentato prima nello sport».

L’INTERVISTA INTEGRALE DI GERRY CARDINALE

