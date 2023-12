Cardinale e la mentalità vincente: «Bisogna essere i numeri uno in Italia e Europa». Le dichiarazioni del proprietario del Milan

Il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha scritto sul sito del Milan gli auguri di Natale e di buone feste a tutta la famiglia rossonera. Ecco cosa ha detto sugli obiettivi dei rossoneri.

PAROLE – «Tutti noi di questa squadra vogliamo la stessa cosa: vincere, essere i numeri uno, essere campioni d’Italia e campioni d’Europa. Non vi è in questo alcuna ambiguità e non è possibile accontentarsi di qualcosa di meno».

