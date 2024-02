Il presidente del Milan Gerry Cardinale ha confermato una recente telefonata con il patron dell’Inter Steven Zhang: le dichiarazioni

Intervistato da Calcio e Finanza, Gerry Cardinale non smentisce la telefonata avvenuta col presidente dell‘Inter Steven Zhang.

LA MIA CHIAMATA A ZHANG – «Sono totalmente pronto a costruire da solo lo stadio del Milan, ma sono aperto a valutare anche altre opzioni, senza escludere una potenziale collaborazione con l’Inter»

NUOVI PARTNER – «In questo momento ci sono molti capitali in Medio Oriente interessati a investire nello sport e siamo aperti a collaborare con potenziali partner che potrebbero unirsi a noi sia come sponsor che come partner nella costruzione del nuovo stadio, oppure come azionisti minoritari in qualità di partner a vero valore aggiunto, ma come ho detto non rinuncerò al controllo».

