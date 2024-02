Cardinale non si nasconde: «Credo di poter fare del Milan…». La promessa fatta ai tifosi rossoneri: di cosa si tratta

Il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha parlato a Calcio e Finanza. Di seguito le sue parole su quelli che sono i suoi obiettivi per il futuro.

OBIETTIVI – «Credo di poter fare del Milan il club numero uno e allo stesso tempo aiutare la Serie A a tornare competitiva. Anche perché nelle condizioni attuali l’unico modo per spingere stabilmente un club ai massimi livelli è anche quello di appartenere ad un campionato più forte anche come sistema. E la strada per assottigliare questo divario è che il nostro campionato riacquisti la competitività degli anni d’oro a livello europeo, con il contributo fondamentale del lavoro di noi proprietari».

L’INTERVISTA INTEGRALE DI GERRY CARDINALE

The post Cardinale non si nasconde: «Credo di poter fare del Milan…». La promessa ai tifosi appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG