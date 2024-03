Cardinale non vuole vendere il Milan, dovrà dare questa CIFRA a Elliott: e sul Medio Oriente… Tutti i dettagli sulla proprietà

Cardinale non vuole vendere il Milan. Nonostante le voci su PIF, fondo di proprietà della famiglia reale dell’Arabia Saudita, il numero uno di RedBird starebbe cercando partnership strategiche in Medio Oriente.

Come riportato da TMW, Cardinale non vuole cedere la maggioranza ma allungarsi su altri mercati. Inoltre tra un anno e mezzo scadrà il prestito e in quel caso RedBird dovrà ridare circa 675 milioni a Elliott o rifinanziare il debito.

