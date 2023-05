Il proprietario del fondo Redbird ha espresso il suo parere sulla sfida di domani

Intervistato da Sportico, Gerry Cardinale, proprietario di RedBird, società che gestisce il Milan, ha espresso il suo parere sulla sfida di domani contro l’Inter.

LE PAROLE- La mia carica agonistica è in circolo e voglio vincere più di ogni altra cosa . Dal punto di vista aziendale, però, non perderò di vista il fatto che dobbiamo anche qualificarci per la Champions League dell’anno prossimo

L’articolo Cardinale sull’euroderby: «Voglio vincerlo più di ogni altra cosa» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG