Cardinale vende il Milan? “l’annuncio” e la clamorosa rivelazione spiazza tutti: ecco come e quando potrebbe avvenire la cessione

Cardinale vende il Milan? “l’annuncio” e la clamorosa rivelazione spiazza tutti. La firma de Il Sole 24 ore fa chiarezza.

Il futuro del Milan è particolarmente incerto in questo periodo, soprattutto dopo le ultime voci che circolano riguardanti un clamoroso ritorno di Paolo Maldini, supportato da un gruppo arabo. I tifosi rossoneri accoglierebbero questo possibile ritorno con grande entusiasmo, sognando da tempo di vedere nuovamente la grande bandiera del club al timone della squadra. A fare ulteriore chiarezza sulla situazione ci ha pensato Carlo Festa, firma de Il Sole 24 Ore, che ha fornito nuovi dettagli molto importanti sul futuro del club. Le sue rivelazioni potrebbero delineare meglio i contorni di questa operazione e rispondere a molte delle domande che i tifosi si pongono riguardo alla direzione che il Milan prenderà nei prossimi mesi.

Il nuovo ruolo di Furlani e le voci di una possibile vendita del Club

Furlani ha recentemente ricevuto maggiori poteri da parte di Cardinale, sorpassando Ibrahimovic nelle gerarchie del Club, una mossa che segna un punto di svolta nella gestione interna del Milan. Tuttavia, la domanda che molti tifosi si pongono riguarda la volontà della proprietà, guidata da Cardinale, di costruire davvero una squadra vincente. Le ultime voci riguardanti possibili vendite del Milan hanno riacceso il dibattito tra i sostenitori, alimentando incertezze sul futuro del club. Le dichiarazioni di Carlo Festa, attraverso un post su X, hanno finalmente portato maggiore chiarezza, svelando dettagli cruciali per comprendere meglio la situazione attuale e i piani per il futuro del Milan.

Cardinale vende il Milan? “l’annuncio” e la clamorosa rivelazione spiazza tutti

A far luce sulla situazione è stato Carlo Festa, giornalista de “Il Sole 24 Ore”, che ha chiarito come al momento RedBird non sia intenzionata a vendere la società. Secondo queste ultime indiscrezioni, RedBird avrebbe piena fiducia nel piano di sviluppo tracciato finora, con l’obiettivo di rafforzare la competitività del Milan sia in campo nazionale e sia a livello internazionale. Il fondo di Gerry Cardinale intende proseguire il progetto sportivo ed economico, che include la costruzione del nuovo stadio e il consolidamento di una rosa giovane e sostenibile. L’idea è quella di valorizzare l’investimento attraverso una crescita progressiva, puntando su un mix di risultati sportivi, sviluppo commerciale e nuove infrastrutture. Sempre Carlo Festa ha risposto su X a una domanda specifica, ovvero “se ci sono potenziali acquirenti del Milan”. Carlo Festa ha risposto: “No. Al momento no. Ma quello che si dice in ambienti finanziari è che sarà prima Cardinale a vendere il Milan e dopo Oaktree a cedere l ‘Inter”. Ha chiosato poi affermando che non è da escludere un interesse arabo, sottolineando che “è una delle aree possibili”. Al momento però nulla di concreto.

Leggi l’articolo completo Cardinale vende il Milan? “l’annuncio” e la clamorosa rivelazione spiazza tutti: ecco come e quando potrebbe avvenire la cessione, su Notizie Milan.