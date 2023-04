Caso Lukaku, Fabio Caressa ha analizzato la situazione dopo la grazia concessa da Gravina all’attaccante dell’Inter

Fabio Caressa, a Sky Sport, ha così parlato del caso Lukaku in vista di Inter-Juve di mercoledì sera.

LE PAROLE – «La stampa europea era stata durissima su questa questione, ci trattavano come un Paese razzista, non era stato fatto un buono spot per noi. Credo che ci sia stato un intervento informale per la UEFA, visto che dopo le ultime vicende l’unico rimasto punito restava poi Lukaku».

The post Caressa: «Caso Lukaku? Ci vedevano come razzisti e l’UEFA…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG