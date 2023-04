Caso Juve, parla l’ex giudice ed ex presidente della Corte Federale Santoro in merito a cosa potrebbe accadere in futuro

Sergio Santoro, ex giudice ed ex presidente della Corte Federale, ha parlato in un’intervista ai microfoni di TvPlay delle vicende extra-campo della Juventus.

LE PAROLE – «I punti di penalizzazione saranno tanti, spesso da presidente della Corte Federale ho confermato sentenze in casi simili. Potrebbero essere anche confermati i 15 punti. Quando un dirigente commette atti illeciti che non sono di immediato vantaggio, ci può essere una non responsabilità del club. La responsabilità può essere anche del singolo, prima era un totem. Non so se Agnelli rischia la radiazione, non lo so sulla base di che cosa possa rischiarlo. Ho assolto Agnelli in larga parte per la questione della vendita dei biglietti»:

The post Caso Juve, l’ex giudice Santoro: «Arriveranno tanti punti di penalizzazione» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG