A Sky Sport, Fabio Caressa si è espresso così dopo Atalanta Juve e i cori razzisti contro Vlahovic.

CARESSA – «Usciamo dalle ipocrisie. Le responsabilità di cori e insulti razzisti sono personali, però bisogna anche aiutare il sistema. E il sistema si aiuta se si esce dall’ipocrisia. A uno che viene in mente di dire quelle cose lì è un razzista, punto e basta. Se non sei razzista non ti viene di insultare quella persona in quel modo. Basta con questa ipocrisia, mi sembra che la Juve abbia messo un punto fermo su questo con i daspo. Chi fa queste cose deve stare fuori dagli stadi, e le partite vanno fermate. E non come dice Allegri che i giocatori devono ignorare i cori, basta anche con questa cosa. Non è quello che voglio per i miei figli quando vanno allo stadio».

