Marchisio: «Futuro Allegri? La stagione è insufficiente, ma…». Le dichiarazioni dell’ex bianconero

Nell’intervista a margine dell’evento presso Barberino’s a Torino, Claudio Marchisio ha commentato anche la stagione di Allegri alla Juve.

FUTURO ALLEGRI – «Non posso saperlo, ne leggo tante. Io credo che la stagione sia stata piena di sfaccettature. Una Juventus che esce male in Champions poteva portare ad un cambiamento durante la pausa Mondiale, ma sappiamo cosa è successo dopo e va riconosciuto ad un allenatore e ad un gestore di essere stato bravo a tenere la squadra intatta al di là della prestazione in campo. È stato giusto continuare con lui, finire questa stagione che da tifoso non reputo sufficiente. Lo vedo dai giocatori stessi, dal valore della rosa. Mi auguro che la prossima partita sia il primo step per arrivare a una finale».

L’INTERVISTA COMPLETA DI MARCHISIO DA BARBERINO’S

