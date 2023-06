Fabio Caressa, intervenuto a Sky Sport ha preso le difese dell’ex portiere del Milan Donnarumma, spesso oggetto di critiche

Fabio Caressa, intervenuto a Sky Sport ha preso le difese dell’ex portiere del Milan Donnarumma, spesso oggetto di critiche:

«Io sono rimasto un pò sorpreso quando sbaglia sono tutti molto attenti a sottolinearne gli errori ma poi quando escono le classifiche di rendimento della Ligue 1 e lui è in posizioni alte non viene citato. Mi dispiace, nei suoi confronti c’è un atteggiamento particolare, non gli si perdona niente e non credo sia giusto. Credo sia anche un pò un leader e possa diventare un leader»

THURAM «A me non dispiace Thuram, è fisico e può giocare in tante posizioni. Oggi si fa fatica a trovare una prima punta, in giro non c’è molto. Questo perchè si va tanto di possesso e abbiamo creato tanti centrocampisti e pochi attaccanti»

