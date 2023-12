Il giornalista e telecronista Fabio Caressa si è espresso così riguardo gli episodi arbitrali di Napoli Inter in campionato: le sue parole

Intervenuto dagli studi Sky nel corso di Sky Calcio Club, Fabio Caressa rimane un po’ dubbioso sugli episodi arbitrali del match di ieri sera al Maradona tra Napoli ed Inter.

SU LAUTARO LOBOTKA – «Sul contatto si può discutere tantissimo, Lautaro cadendo tocca anche la caviglia a Lobotka. Sul fallo però ho dei dubbi, non sono certo che possa esserlo. È la prima volta in vita mia che non prendo posizione».

SU ACERBI OSIMHEN – «Rigore? In questo caso accetto di più che ci sia la valutazione dell’arbitro perché il contatto è molto leggero. Capisco che il VAR dica a Massa di non andare a controllare».

L’articolo Caressa dubbioso: «Su Osimhen contatto leggero, ma su Lobotka…» proviene da Inter News 24.

