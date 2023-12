L’ex difensore e capitano dell’Inter Beppe Bergomi ha celebrato la crescita della squadra di Inzaghi sulla scia di quanto visto ieri.

Negli studi di Sky Sport Beppe Bergomi ha espresso il suo parere su Napoli-Inter sottolineando anche che gli azzurri hanno avuto un periodo in cui hanno dominato il match. “L’Inter ha cambiato 8 giocatori rispetto alla gara contro il Benfica, era andata in sofferenza ma oggi ha ritrovato brillantezza. Se metti l’Inter sopra ritmo fa sempre un po’ di fatica: è stata brava nella sofferenza, a tenere duro. Poi dopo la maturità della grande squadra è venuta fuori”.

Davide Massa arbitro

Gli episodi

Chiaramente non poteva mancare un parere sui 2 episodi che hanno condizionato le azioni dei primi 2 goal nerazzurri: “Il contatto Lautaro-Lobotka In campo europeo questi contatti non li fischiano. L’arbitro è lì a 2 metri, Lautaro poi tocca Lobotka perchè perde l’equilibrio cadendo. L’Inter ci ha perso un campionato per un fallo così di Giroud su Sanchez, durante il derby, e non si è andati al VAR. Osimhen? In passato hanno dato rigori così, ma è troppo poco per dare calcio di rigore”.

La rivoluzione

“L’Inter ha cambiato tanto: portiere, centrocampista, attaccante. Non pensavamo che avrebbero reso così bene. Sono stati bravi ad andare a prendere certi giocatori. Contro la Juventus l’età media era superiore ai 30 anni. Inzaghi è bravo, li fa ruotare, li sistema bene in campo, li fa crescere. La squadra è consapevoòe e si vede“.

